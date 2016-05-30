Москва, 30 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Размер денежных средств для московских очередников на приобретение и строительство жилья увеличен в 2 раза, заявил руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов. Он отметил, что в рамках программы «Жилище» в 2016 году из бюджета города выделят 6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента.

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По его словам, уже более 6 тысяч семей получили предложение улучшить свои жилищные условия путем получения субсидии. С начала 2016 года 500 семей получили денежные средства на приобретение жилья. «Благодаря увеличению бюджетных средств, в 2 раза больше семей очередников смогут воспользоваться этим эффективным и быстрым способом улучшения жилищных условий», — сообщил Ефимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгордума приняла в окончательном чтении приняли бюджет Москвы на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов. Согласно документу, общий объем доходов бюджета Москвы в 2016 году составит 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходов — 1 трлн 646,8 млрд рублей. По словам, руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, бюджет столицы увеличился на 930,7 млн рублей от продажи нежилых помещений с начала 2016 года.

Отметим, что в столице планируется построить 3 млн кв. метров жилья. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2011—2015 гг. было построено 15,5 млн кв. метров нового жилья.

Кроме того, планируется запустить программу по организации туризма с помощью обмена жильем между российскими семьями из разных городов.

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