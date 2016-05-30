Ставрополь, 30 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум.



Джон Мартин. Град и огонь. 1823

В Ставропольском крае утром 30 мая восстановлено электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от градобоя и ливней. Ликвидация последствий продолжается. Растет число территорий, пострадавших от нового удара стихии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

На сегодня предварительно посчитано число пострадавших от разгула стихии 29 мая. 30 мая продолжит работу комиссия по оценке ущерба, будут очищены приусадебные участки, ливневые стоки, водоотводящие системы. Продолжится работа по восстановлению кровли повреждённых домов.

Пострадавшим владельцам домов выплатят материальную помощь.

По последним данным МЧС, от градобоя 29 мая 2016 года пострадали населенные пункты двух муниципальных районов: Шпаковский, Кочубеевский и города Ставрополь и Невинномысск. В восьми населенных пунктах Кочубеевского района градом побило крыши и окна. В 15 поселениях двух районов и городе пропал свет. Жители пострадавших районов столкнулись с подтоплением домов, машин.

На месте работала оперативная группа главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. К 07:00 30 мая электроснабжение восстановлено. Из 66 домов откачана вода, в остальных вода сошла сама.

Это второй разгул стихии на Ставрополье за последний месяц. 14−15 мая на Ставрополье уже сильный градобой повредил более 900 домов, сотни машин и более 17 тыс. га посевов. Стихия продемонстрировала неэффективность действующей противоградовой системы, после чего в регионе разработан план создания новой, которая предполагает поэтапное усиление защиты от града Ставрополя, городов Кавминвод, центральных и восточных районов.