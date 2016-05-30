Ярославль, 30 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославле обсуждается проект строительства крупного международного парка аттракционов. Инвестором намерена выступить китайская компания «Шэньчжэнь ОСТ Vision INC», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru Встреча с китайской делегацией

В настоящее время парк планируется разместить на территориях рядом с зоопарком. Ранее заместитель председателя Правительства Ярославской области Михаил Крупин пояснял СМИ, что этот парк аттракционов станет самым крупным в Европе.

«С представителями компании мы встречались год назад в городе Гуанчжоу Китайской Народной Республики и проводили переговоры о создании уникального парка аттракционов и, соответственно, экологического парка на территории Ярославской области. В настоящее время проходит второй этап переговоров. Речь идет об объеме инвестиций до 2 миллиардов долларов, и представители компании приехали смотреть площадки и возможности реализации данного проекта, в том числе и транспортные», — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Михаил Крупин.

По словам Михаила Крупина, этот инвестпроект позволит увеличить турпоток, создать новые рабочие места и повысить налоговый потенциал региона.

«Мы надеемся, что в Ярославле появится не просто региональный, а международный парк, который соединит российскую и китайскую культуру, а также элементы западной культуры», — отметила специалист по международному маркетингу компании «Шэньчжэнь ОСТ Vision INC» Ли Джиан.