Рим, 30 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Звезды способны разрушать и поглощать вращающиеся вокруг них планеты, но этот процесс не проходит для звезд бесследно, сообщает Arxiv.org.

NASA, ESA Космос. Звезды

Итальянские ученые из университета Пизы обнаружили необычный пример подобной звезды в созвездии Паруса и раскрыли последствия таких процессов.

Звезда 2MASS J08095427−4 721 419 удалена от Земли на 1100 световых лет и её возраст превышает возраст соседей по звездному скоплению. Ранее считалось, что это невозможно. Ученые пришли к выводу, что эта звезда относительно недавно поглотила планету и следы этого поглощения видны в выявленном химическом составе звезды. Эти элементы распределились по внешней оболочке звезды, исказив её спектр.

Согласно расчетам ученых, поглощение звездой планеты приводит к заметным изменениям в работе недр светила, её яркость падает и заметно меняется характер её дальнейшей эволюции. Кроме того, чем позже звезда начнет поглощать планеты, тем сильнее будут изменения в ее структуре и свойствах.

Именно это и привело ученых к выводу, что определение возраста звезды 2MASS J08095427−4 721 419 было ошибочным. Асрономов ввели в заблуждение изменения свойства звезды, последовавшие за поглощением планеты.

Результаты своего исследования итальянские ученые призывают учитывать при изучении звезд и обращать внимание на признаки поглощения ими планет.