Калуга, 30 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Прокуратура города Калуги признала законным возбуждение уголовного дела в отношении калужанки за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

kaluga24.tv Место ДТП. Фото М.Преображенской

Как сообщила 30 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Калуги Жанна Дометеева, установлено, что 18 мая около 14 часов на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге 44-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Лада-212 140», не уступила дорогу 14-летней девочке, переходившей дорогу по пешеходному переходу и совершила на нее наезд. В результате ДТП девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Как сообщало ИА REGNUM, с участием детей и подростков в прошлом году произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли, 208 получили ранения. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1 миллиона 630 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано более 7 тысяч нетрезвых водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам — около 7тысяч 400 человек.