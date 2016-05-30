Калуга, 30 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая и Южной Кореи

admoblkaluga.ru Эмблема форума

Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев примет участие в работе второго Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса, который открывается сегодня, 30 мая в Сочи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, цель форума — развитие сотрудничества представителей бизнес-кругов РФ и КНР и организаций, вовлеченных в формирование благоприятной деловой среды, а также создание позитивных условий для взаимодействия малого и среднего бизнеса двух стран, презентация инвестиционных возможностей территорий.

Участники мероприятия — представители правительств России и Китая, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса, а также российские и зарубежные эксперты обсудят перспективы развития сотрудничества двух стран в различных сферах малого и среднего бизнеса. В числе организаторов форума — Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, Российско-Китайский деловой совет, Союз инновационно-технологических центров России. Форум проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев выступит на пленарном заседании, посвященном знакомству с инвестиционным потенциалом российских регионов и компаний, где расскажет об экономических и промышленных связях области с китайскими партнерами, в частности в рамках проекта «Новый Шелковый путь», предусматривающем железнодорожное сообщение стран Европы через Калужскую область с портом «Далянь» на Желтом море. Речь также пойдет о сложившемся в регионе благоприятном бизнес-климате, условиях реализации инвестпроектов в рамках отраслевых кластеров и в особой экономической зоне «Калуга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая и Южной Кореи. Он проходит от порта Далянь на Жёлтом море через Манчжурию до Забайкальска и далее по Транссибирской магистрали до «Фрейт Вилладж Ворсино» в калужском регионе. Благодаря реализации этого проекта сроки доставки грузов и товаров из Китая в Центральную Россию, дальше в Европу и, соответственно, в сам Китай и страны Азии сокращены в три раза. Новый международный логистический коридор дешевле большинства возможных альтернативных вариантов логистических решений.

В настоящее время на территории региона работают китайские предприятия автомобильной индустрии — «Fuyao Glass Industry Group» по производству стекла и «Yapp Rus Automotive System» по производству топливных систем для легковых автомобилей.

Помимо размещения производственных мощностей, компании из Китая принимают участие в техническом оснащении инновационных объектов, в том числе, самого крупного в России цементного завода группы «Lafarge». Компания «Petra-Haihua» произвела реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Калуга». Кроме того, сотрудничество с организациями КНР осуществляют научные и образовательные учреждения региона. Также рассматриваются варианты взаимодействия с китайскими фирмами в сфере железнодорожного и авиационного транспорта.

14 октября 2015 года в Пекине калужская делегация, прибывшая в Китай для участия в международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО 2015, подписала меморандум о сотрудничестве с Китайской федерацией строительных материалов. Сторонами документально подтверждены намерения развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.