Москва, 30 мая, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который сегодня, 30 мая, начался в России, проходит без каких-либо утечек. Во все регионы России, где проходит ЕГЭ, направлены федеральные инспекторы. Об этом Кравцов сообщил журналистам в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

Кравцов отметил, что экзамен по русскому языку будут сегодня сдавать 684 тысячи школьников, причём 639 тыс. — выпускники текущего года. ЕГЭ пройдёт во всех российских регионах. Там, где экзамен уже начался, он идёт без утечек.

«На Дальнем Востоке экзамен начался, он проходит в нормальном режиме. Никаких утечек в интернет до экзамена по русскому языку нет», — сообщил Кравцов. Кравцов пояснил, что для проведения в 5456 пунктов направлены федеральные инспекторы, а также сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ по русскому языку — самый массовый экзамен основного периода, заявления на участие в нем подали около 684 тысяч человек. Он является одним из обязательных экзаменов для получения аттестата об окончании средней школы.