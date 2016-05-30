32,5 тысячи подмосковных школьников сдают ЕГЭ
Красногорск, 30 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Более чем 32 тысячи выпускников 11-ых классов подмосковных школ 30 мая приступили к сдаче обязательного экзамена по русскому языку. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проходить в 256 пунктах сдачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Количество зарегистрированных учеников на Едином государственном экзамене по русскому языку 30 мая 2016 года составило 32 тысячи 565 человек.
Экзамены будут проходить в 256 пунктах на территории Подмосковья, которые были специально оборудованы металлоискателями, системами подавления сигналов сотовой связи и средствами видеонаблюдения.
Контролировать учащихся будут не только при помощи высоких технологий, но и традиционно с помощью наблюдателей. Среди специалистов в этом году значатся общественные наблюдатели на местах и онлайн — наблюдатели в ситуационном центре.
Продолжительность обязательного экзамена по русскому составит 3 часа 30 минут. Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут после 15 июня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся подмосковных школ. Обязательными предметами станут русский язык и математика. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 мая, по математике базового уровня — 2 июня, профильного уровня — 6 июня.