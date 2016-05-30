Красногорск, 30 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Более чем 32 тысячи выпускников 11-ых классов подмосковных школ 30 мая приступили к сдаче обязательного экзамена по русскому языку. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проходить в 256 пунктах сдачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа. ЕГЭ

Количество зарегистрированных учеников на Едином государственном экзамене по русскому языку 30 мая 2016 года составило 32 тысячи 565 человек.

Экзамены будут проходить в 256 пунктах на территории Подмосковья, которые были специально оборудованы металлоискателями, системами подавления сигналов сотовой связи и средствами видеонаблюдения.

Контролировать учащихся будут не только при помощи высоких технологий, но и традиционно с помощью наблюдателей. Среди специалистов в этом году значатся общественные наблюдатели на местах и онлайн — наблюдатели в ситуационном центре.

Продолжительность обязательного экзамена по русскому составит 3 часа 30 минут. Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут после 15 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся подмосковных школ. Обязательными предметами станут русский язык и математика. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 мая, по математике базового уровня — 2 июня, профильного уровня — 6 июня.