Брянск, 30 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. По состоянию на 1 мая 2016 года долги Брянской области за потребленный газ составили 5,17 млрд рублей. Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Брянск"Сергей Петров, ситуация в регионе — одна из самых сложных в ЦФО.

vybortech.ru Газ

По данным Сергея Петрова, 3,8 млрд рублей — просроченная задолженность. Большую часть этой суммы — 2,8 млрд рублей — составляют долги теплоснабжающих организаций региона. Остальной долг — по текущим платежам. Общий объем долга за го увеличился на 770 млн рублей. По состоянию на май 2015 года он составлял 4,4 млрд рублей.

Крупнейшим должником является ГУП «Брянсккоммунэнерго». Организация задолжала 2,45 млрд рублей. За год задолженность увеличилась на 880 млн рублей. Долги населения также растут. Сейчас люди должны 52,7 млн рублей, за год долг увеличился в 1,7 раза.