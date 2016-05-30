Канберра, 30 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Австралийские ученые из Университета Маккуори обнаружили индивидуальность характера у акул, сообщает Journal of Fish Biology.

Albert kok Акула

Биологи изучали поведенческие реакции акул на стресс и непривычную среду. Акул переселяли в новый аквариум и наблюдали за временем, которое требуется разным особям на выход из укрытия в незнакомом месте. Выяснилось, что акулам требуется разное время для привыкания к новой среде.

Во второй части эксперимента определялся уровень склонности отдельных особей идти на риск. Акул пытались вытащить на берег, а потом подсчитывали время, которое понадобилось им для того, чтобы прийти в спокойное состояние.

Сравнив результаты двух испытаний, ученые обнаружили, что каждая отдельная особь показывает одинаковые результаты. Исследователи пришли к выводу, что у разных особей индивидуальный уровень эмоциональной устойчивости.