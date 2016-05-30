Савченко о словах главы ДНР: Он мог сказать «шлепнуть» сгоряча
Киев, 30 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Гражданка Украины Надежда Савченко, воевавшая в составе карательного батальона «Айдар» в Донбассе и осужденная в России за убийство двух журналистов ВГТРК, заявила в эфире телеканала ТСН, что не верит в то, что глава Донецкой народной республики Александр Захарченко может ее «шлепнуть».
По ее словам, если Захарченко действительно это сказал, то такое заявление выглядит «смешно». «Это ерунда. Я бы посмеялась над этими словами, и даже вместе с ним посмеялась», — сказала Савченко, добавив, что человек может сказать что-то и сгоряча, не подумав. Ранее в интервью Донецкому агентству новостей Захарченко заявил, что если Савченко решит вернуться воевать в Донбасс, ей лучше не выходить на линию фронта, где ее «шлепнут». «Мы ее шлепнем, честно, чтобы потом уже, когда нас будут обвинять, что мы ее убили, не так было обидно», — сказал глава ДНР.
По его мнению, ополченцев все равно обвинят в возможном убийстве Савченко — Украина использует возвращение ее в Донбасс для того, «чтобы ее убить» и сделать национальным героем.
Напомним, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта этого года в Ростове-на-Дону.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.