Киев, 30 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Гражданка Украины Надежда Савченко, воевавшая в составе карательного батальона «Айдар» в Донбассе и осужденная в России за убийство двух журналистов ВГТРК, заявила в эфире телеканала ТСН, что не верит в то, что глава Донецкой народной республики Александр Захарченко может ее «шлепнуть».

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ДНР Александр Захарченко

По ее словам, если Захарченко действительно это сказал, то такое заявление выглядит «смешно». «Это ерунда. Я бы посмеялась над этими словами, и даже вместе с ним посмеялась», — сказала Савченко, добавив, что человек может сказать что-то и сгоряча, не подумав. Ранее в интервью Донецкому агентству новостей Захарченко заявил, что если Савченко решит вернуться воевать в Донбасс, ей лучше не выходить на линию фронта, где ее «шлепнут». «Мы ее шлепнем, честно, чтобы потом уже, когда нас будут обвинять, что мы ее убили, не так было обидно», — сказал глава ДНР.

По его мнению, ополченцев все равно обвинят в возможном убийстве Савченко — Украина использует возвращение ее в Донбасс для того, «чтобы ее убить» и сделать национальным героем.

Напомним, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта этого года в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.