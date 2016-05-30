Багдад, 30 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. 11 человек погибло, еще 18 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов иракской столицы, сообщает Reuters.

Багдад

По данным, полученным из источников в правоохранительных органах и медицинских службах, теракт произошел в районе Шааб. Бомба была заложена в автомобиле.

Взрыв в иракской столице прогремел на фоне операции вооруженных сил страны по освобождению одного из оплотов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — город Эль-Фаллуджа.