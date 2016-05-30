Москва, 30 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Москве организуют сеть зарядных станций для личных электромобилей. Как заявили в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства, зарядить личный электрокар можно будет бесплатно с помощью бесконтактной карточки клиента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зарядка

В ведомстве подчеркнули, что все места зарядок будут указаны на городских картах. «Новые станции будут появляться на Картах и в Яндекс. Справочники по мере их открытия», — приводит слова пресс-службы «М24».

На данный момент установка электрических кабелей идет вдоль дорог ЦАО Москвы (Успенский переулок, улица Петровка). Всего до конца 2016 года построят 160 зарядных станций.

Напомним, в апреле 2016 года в столице в Мароновском переулке и на улице Большая Бронная открыли новые зарядные станции для электромобилей. Как заявил первый заместитель руководителя городского департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов, всего в городе работают 15 мест для возможной подзарядки электромобильного транспорта.

Ранее заместитель директора «Московских кабельных сетей» — филиала ПАО «МОЭСК» Андрей Самсонов сообщил, что до конца 2016 года подключат к электричеству порядка 150 зарядных станций для электромобилей.

Кроме того, электромобили запускают на городских кладбищах. Услуга электротранспорта будет предоставляться для посетителей ежедневно с 09:00 до 17:00.

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Как ранее заявил глава департамента природопользования города Москвы Александр Кульбачевский, в рамках развития электромобильного движения власти Москвы планируют отменить транспортный налог и ввести другие льготы. По его словам, электромобильный бум планируется на 2019−2020 годы.