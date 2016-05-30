Чебоксары, 30 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Чувашии на пруду утонули двое детей. Предварительно установлено, что они ушли купаться без спроса, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах республики.

ИА REGNUM Набережная в Чебоксарах

Трагедия произошла 26 мая в Шумерлинском районе, но об этом стало известно только сейчас: в сводке происшествий спасателей данное ЧП не проходило. По имеющейся информации, братья 5 и 7 лет ушли без спроса на пруд, который находился недалеко от дома. Родители потеряли их из виду на короткое время. Спасти детей не удалось. Тела из воды вытащили сельчане.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По данным ГКЧС на 26 мая, с начала 2016 года на водных объектах Чувашии зарегистрировано 4 происшествия, пятеро человек погибли, трое спасены. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 3 происшествия, в которых два человека погибли и одни был спасен.