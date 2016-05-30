Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, 25 мая стартовала волна ЕГЭ. 27 мая, в день, когда ростовские выпускники сдавали единый госэкзамен по географии и литературе, случилось ЧП: ученикам гимназии №19 банально не хватило бланков. Как проинформировали ИА REGNUM в облправительстве 30 мая, в инциденте разбираются специалисты Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В региональном министерстве общего и профессионального образования пояснили, что в одном из пунктов проведения экзамена участникам ЕГЭ по литературе не хватило дополнительных бланков для выполнения задания «С», то есть задания, предполагающего развернутый ответ.

В городской администрации уточнили, что дополнительные бланки №2, предоставленные Ростовской области Федеральным центром тестирования, были полностью распределены «с учетом статистических данных по их использованию в предыдущие годы». Но теорию вероятности и госпожу случайность никто не отменял, и оказалось, что три ученика в итоге несколько часов вынуждены были ждать бланки из регионального центра обработки информации, чтобы завершить экзамен, ещё восемь вынуждены пересдать ЕГЭ в резервный день.

Федеральный инспектор, который наблюдал за процедурой проведения ЕГЭ, нарушений со стороны организаторов ЕГЭ не нашел. «Все действия временного коллектива согласовывались с членами Государственной экзаменационной комиссии Ростовской области», — прокомментировали в администрации областного центра.

Теперь все пункты проведения экзаменов на территории Ростовской области обеспечиваются бланками для сдачи ЕГЭ «в полном объеме и даже с запасом». Ученики пересдадут экзамен по литературе в резервный день — 24 июня, хотя могли попробовать свои силы дважды.

Добавим, что в сдаче ЕГЭ по литературе в Ростовской области участвовало около 1,5 тыс. выпускников, по географии — более 700 человек. Обязательный ЕГЭ по русскому языку состоится 30 мая.