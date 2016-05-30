Якутск, 30 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Госалкогльконтроль Якутии от жителей республики поступают жалобы на магазины, торгующие алкогольной продукцией тогда, когда это запрещено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверка подтвердила наличие нарушений. Все 6 проверенных магазинов, на которые поступали жалобы, продавали спиртное после 20.00.

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Во всех случаях были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.17 за нарушение лицензионных требований и по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции. Кроме того, в отношении хозяев магазинов сейчас проводится административное расследование. В Госалкогольконтроле жителей республики просят сообщать о нарушениях правил продажи алкоголя в торговых точках региона.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Александр Кошуков считает, что проводимая в республике антиалкогольная политика сильно бьёт по легальному бизнесу, при этом не принося ощутимого эффекта, так как контролем исполнения законодательства правоохранительные органы не занимаются.

Напомним, по закону, принятому в Якутии в 2015 году, в регионе разрешено торговать алкогольной продукцией с 20.00 до 14.00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана.