Киев, 30 мая, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Гражданка Украины Надежда Савченко, воевавшая в составе карательного батальона «Айдар» и приговоренная в России к 22 годам заключения по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, заявила, что покончила бы с собой, если бы ее не помиловали.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

В эфире телеканала ТСН Савченко сказала, что отбывать наказание в России она не собиралась. Если бы ее не помиловали и не привезли на Украину, у нее был «план действий» — она лишила бы себя жизни.

Находясь в ожидании суда в России, Савченко неоднократно объявляла якобы голодовки по 70 и 82 дня. Медики указывали, что её голодовки были фиктивными, так как заявленные сроки голодовок не соответствуют биологическим возможностям организма. По внешнему виду Савченко также нельзя сказать, что она голодала длительный период времени.

Так, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, что если бы Савченко не принимала еду 70 дней, то она должна была быть похожа 40-килограммовую мумию. Врач подчеркнул, что голодать 70 дней просто невозможно, так как организм «съедает» собственные органы.

Напомним, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта этого года в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

В этот же день в Россию возвратились Александр Александров и Евгений Ерофеев, помилованные украинским президентом Петром Порошенко.