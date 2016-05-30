Вашингтон, 30 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Американские ученые из Университета Калифорнии установили степень влияния эмоциональных реакций людей на семейные ссоры на последующие проблемы со здоровьем, сообщает портал arXiv.org.

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж Владимир Меньшов. 1984. СССР Конфликт

Исследователи утверждают, что о будущем состоянии здоровья человека через 20 лет можно судить по его реакции на 15-минутный конфликт. В ходе эксперимента ученые провоцировали конфликт в супружеских парах и исследовали при этом их медицинские данные.

Выяснилось, что эмоциональный, импульсивный человек способен нажить проблемы с артериальным давлением, а спокойный, уравновешенный человек через несколько лет испытает проблемы со спиной или другие болевые синдромы.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что связь между эмоциями в ходе конфликта с проблемами здоровья гораздо ярче выражена у мужчин.