Южно-Сахалинск, 30 мая, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Смена» из Комсомольска-на-Амуре получил последнюю, пятую путевку в Футбольную национальную лигу на следующий сезон, обойдя «Сахалин» на один балл в турнирной таблице, сообщает «Р-Спорт».

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29 мая в рамках турнира второго дивизиона чемпионата России футболисты «Смены» встретились на своем поле с «Читой». Счет составил 2:0 в пользу комсомольцев, команда набрала 49 очков и заняла верхнюю строчку турнирной таблицы, оставив позади себя «Сахалин». Для «Смены» победа в зоне «Восток» стала первой в истории.

Комсомольцы получили право представить свою зону на первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне. Победителями в других зонах стали «Тамбов», «Спартак» из Нальчика, подмосковные «Химки» и «Нефтехимик» из Нижнекамска.