Ульяновск, 30 мая, 2016, 09:30 — ИА Регнум. На фоне значительного падения российского автомобильного рынка в прошлом году и снижения выручки группы «Соллерс» из-за сокращения объемов продаж внедорожников SsangYong, основной бренд компании — УАЗ, напротив, продемонстрировал значительное укрепление конкурентных позиций по итогам 2015 года. В частности, доля УАЗа на рынке внедорожников (включая пикапы) выросла с 3% в 2014 году до 5% в 2015-м, доля на рынке легких коммерческих автомобилей составила 24% против 17% в 2014 году. Такие итоги опубликованы в финансовой отчетности менеджмента компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

uaz.ru UAZ Patriot

В 2015 году выручка группы «Соллерс» составила 38,3 млрд рублей против 47,9 млрд годом ранее, указано в отчете. Показатель EBITDA (он служит для оценки того, насколько прибыльна деятельность компании без учета амортизационных отчислений) снизился до 4 млрд рублей против 4,3 млрд в 2014-м. Операционная прибыль компании за отчетный период составила 3 млрд рублей, чистая прибыль группы по итогам 2015-го выросла до 3,1 млрд рублей.

«Результаты 2015 года отражают, прежде всего, высокую устойчивость и рост конкурентоспособности бизнеса УАЗ, который в настоящее время является инвестиционным приоритетом компании «Соллерс». Также с момента запуска новых продуктов на СП Ford Sollers в 2015 году мы отмечаем стабильную положительную динамику продаж и существенное увеличение рыночной доли бренда Ford», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Соллерс» Николай Соболев. По словам Соболева, в текущем году усилия компании будут сосредоточены на дальнейшем обновлении продуктовой линейки УАЗа и увеличении присутствия бренда не только на российском, но и на новых экспортных рынках. Менеджмент компании выразил уверенность в хороших перспективах совместных предприятий группы, а также подтвердил намерения совместно с партнерами реализовывать приоритетный инвестиционный проект на Дальнем Востоке, направленный на развитие бренда Mazda в России.

В этой связи стоит отметить, что внедорожник «УАЗ Патриот» набрал 82% голосов и занял первое место в рейтинге лояльности среди ТОП-25 популярных моделей по итогам исследований auto.mail.ru «Лучшее авто 2015 по версии Рунета». При этом бренд УАЗ в целом занял второе место в рейтинге лояльности с показателем 68%. В течение 2015 года УАЗ расширил дилерскую сеть на территории РФ до 191 точки продаж с покрытием от Калининграда до Владивостока. Исследования «Лучшее авто 2015 по версии Рунета» проходило с 18 января по 14 февраля 2016 года. За этот период в онлайн-опросе приняли участие более 100 тыс. человек.

Отметим также, что во второй половине мая появилась информация о том, что крупнейшее предприятие Ульяновска — автозавод распродает свое имущество. На сайте бесплатных объявлений Avito размещены объявления о продаже собственности Ульяновского автозавода — нефтебазы, производственных и складских комплексов, гостиницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в отчете губернатора Сергея Морозова перед Законодательным собранием Ульяновской области за 5 лет его работы прозвучало: «Подходить к УАЗу, ДААЗу, «Авиастару», УКБП и другим градообразующим предприятиям с мерками и позиций 80-х годов и даже 90-х годов — это значит просто подталкивать их к закрытию. От перемен не уйти никому. Отрадно, что значительная часть бизнеса не только это сознаёт, но и инвестирует в перемены».

«Например, на УАЗе идет коренная перестройка предприятия — объём инвестиций в модернизацию производства начиная с 2013 года составил уже 1,8 млрд рублей, и результаты впечатляют, — констатировал глава области. — В 2015 году завод собрал примерно 7,5 автомобиля на каждого занятого в год. Это в 2 с лишним раза больше, чем 11 лет назад. И уже сопоставимо с нынешним по уровню производства, который есть на АвтоВАЗе, где собирают около 9 автомобилей на одного занятого».