Москва, 30 мая, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Банк России с 30 мая 2016 года отозвал лицензию у ООО «Промрегионбанк» (Москва). Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Отмечается, что лицензия у кредитной организации также отозвана в связи с тем, что значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказались ниже двух процентов. Капитал банка опустился ниже минимального значения уставного капитала.

Кроме того, качество кредитного портфеля «Промрегионбанка» низкое, в связи с чем в адрес кредитной организации уже направлялись требования о сведении к минимуму принимаемых рисков. Руководство банка не предприняло надлежащих мер к нормализации ситуации.

«В результате формирования резервов на возможные потери под активы неудовлетворительного качества, приобретенные банком в мае текущего года, ООО «Промрегионбанк» полностью утратило собственные средства (капитал)», — говорится в сообщении.

В кредитной организации назначены временная администрация. Исполнительные органы банка более не могут осуществлять свои полномочия.