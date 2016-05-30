Москва, 30 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы дешевеют на торгах 30 мая в ожидании конференция стран ОПЕК 2 июня и после заявления главы ФРС США, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 9:14 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,571% до $49,04 за баррель. Нефть WTI к этому времени потеряла 0,366, опустившись до $49,15 за баррель.

Торги по контрактам на поставку нефти марки Brent закрылись 27 мая на отметке $49,32 за баррель (-0,5%). Нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевела на 0,3%, составив $49,33 за баррель.

Напомним, 2 июня представители стран ОПЕК встретятся в Вене, они обсудят уровень добычи нефти. Также на нефтяные котировки влияет дорожающий после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США доллар. В Гарвардском университете Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ЦБ базовой ставки, если экономика США продолжит рост.