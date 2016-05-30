Москва, 30 мая, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Треть российский водителей (35%) считает, что за последние пять лет культура вождения в их городах проживания ухудшилась. Улучшение уровня и культуры вождения отметил каждый четвертый автолюбитель (24%). Об отсутствии существенных изменений в ситуации на дорогах заявил 41% опрошенных автовладельцев. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Изменение культуры вождения

Любопытно, что о повышении культуры вождения чаще говорили московские водители (37%). А об ухудшении ситуации на дорогах заявило 44% автолюбителей из Санкт-Петербурга, что несколько больше, чем в целом по выборке. О повышении взаимной вежливости водителей на дорогах значительно реже (всего в 18% случаев) говорили автовладельцы из городов с населением до полумиллиона человек.

Респонденты, которые отметили снижение культуры вождения за последние пять лет, пояснили свое мнение следующим образом. Три четверти из них (75%) считают, что водители стали чаще «подрезать» друг друга. 59% респондентов из этой группы отметили увеличение частоты езды по обочинам.

Почти половина (48%) отметивших ухудшения на дорогах считают, что водители стали реже уступать проезд общественному и спецтранспорту.

Об увеличении случаев опасного вождения в виде езды «шашечками» заявили 42% респондентов. 39% респондентов, из числа отметивших негативные изменения, считают, что водители теперь реже уступают дорогу пешеходам.

Вместе с тем, водители, которые отметили положительные изменения в уровне культуры вождения за последние 5 лет, пояснили свое мнение так. Например, о большем уважении к пешеходам, предоставлении им приоритета на переходах заявили 83% респондентов, отвечавших на этот вопрос. Две трети опрошенных (66%) считают, что водители теперь чаще уступают проезд общественному и спецтранспорту.

В опросе приняли участие 1200 автолюбителей в возрасте от 18 лет старше, проживающих в различных типах городов, во всех федеральных округах. Опрос проводился более чем в 60 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.