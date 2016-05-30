Берлин, 30 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. У политиков Германии нет единого мнения по вопросу о необходимости продления санкций против России, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

С позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель о продлении санкций не согласны ведущие социал-демократы Германии и ряд политиков в правящей коалиции — все чаще звучит мнение о необходимости ослабить санкции, что позволит вернуть хорошие отношения с Москвой.

О том, что санкции ослаблять рано, Меркель заявила на саммите стран — участниц G7 в Японии. В свою очередь представитель министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера предложил «оказывать давление более рационально» и постепенно ослаблять санкционный режим.

За отмену некоторых санкций высказался министр экономики и энергетики, вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль. По его мнению, правительство проводит не слишком мудрую политику, настаивая на отмене санкций лишь после полного выполнения Минских соглашений.

По словам депутата от Социал-демократической партии, политолога и эксперта по международным делам Рольфа Мютзенича, аналогичные разногласия по вопросу санкций есть и в Евросоюзе. «Европейская позиция больше не едина», — заявил он. Он отметил, что санкции против России критикуют Италия, Греция и Венгрия.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем западные «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели против России «ограничительные меры».