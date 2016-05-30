Пекин, 30 мая, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты Long March-4 cо стереотопографическим спутником «Цзыюань-3» на борту.

Орбита

Выведенный на орбиту Земли спутник позволит китайским исследователям наблюдать за поверхностью планеты, а также делать снимки в высоком разрешении. Помимо Ziyuan-3, на борту ракеты-носителя находились еще 2 коммерческих спутника из Уругвая. Все три устройства успешно выведены на орбиту, пишет «Сина синьвэнь».

Запуск был осуществлен в 11:17 по местному времени (6:17 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Согласно заявлению космического управления, «новый спутник будет использоваться исключительно в научных целях».

Благодаря «Цзыюань-3» ученые смогут наблюдать за Землей в высоком разрешении, что позволит им предсказывать стихийные бедствия и составлять точные метеорологические прогнозы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 мая Китайское национальное космическое управление опубликовало заявление, согласно которому в ближайшие 5 лет КНР выведет на орбиту более 100 новых спутников.