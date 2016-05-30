Южно-Сахалинск, 30 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В правительстве Сахалинской области создана рабочая группа, которая будет следить за ситуацией на курильском рыбокомбинате «Островной». Среди мер поддержки предприятия — поиск инвестиций, которые позволят улучшить производство, сообщает 30 мая пресс-центр губернатора и правительства региона.

Шикотан

По словам губернатора области Олега Кожемяко, первым делом необходимо правильно организовать работу предприятия. У рыбокомбината отсутствует свой флот, а квоты на добычу рыбы были выведены с «Островного».

Кроме того, комбинат нуждается в новых энергетических и холодильных мощностях, а бухта Малокурильская из-за наличия металлолома не может принимать крупные суда с большой осадкой. Как пояснил вице-президент «Островного» Евгений Талалаев, предприятию очень помогла бы поддержка инвесторов.

«При наличии инвестиций мы могли бы в большей степени автоматизировать производственный процесс, поставить новое оборудование на линии и улучшить экономику предприятия», — пояснил он.

Представитель потенциального инвестора, рыбопромышленной компании «Монерон», Дмитрий Пашов согласен с тем, что предприятию нужны значительные финансовые вложения. По его словам, комбинату нужна сырьевая база, а упор должен быть сделан на переработку массовых видов рыб, таких как сайра и минтай.

«Самое главное — к делу надо подходить ответственно, чтобы дать уверенность людям в том, что здесь можно жить и зарабатывать, как это было при Советском Союзе», — подвел итог Пашов.

Читайте также: За рыбокомбинатом на Шикотане будет вестись наблюдение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о ситуации на рыбоперерабатывающем предприятии Шикотана стало известно 14 апреля в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Главе государства доложили о задолженности по зарплате и плохих условиях труда.

По итогам прокурорской проверки десятки должностных лиц привлекли к ответственности. В частности, был задержан гендиректор ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Алексей Попов.