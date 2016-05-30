Москва, 30 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем принимают 684 тысячи человек, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники российских школ сдают ЕГЭ

Это самый массовый экзамен основного периода, заявления на участие в нем подали около 684 тысяч человек, в том числе примерно 639 тысяч выпускников текущего года, пояснили в ведомстве.

ЕГЭ по русскому языку пройдет во всех регионах России, для его проведения задействованы 5500 пунктов проведения экзаменов. Для контроля за ходом ЕГЭ во все регионы направлены федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

ЕГЭ по русскому языку — один из обязательных экзаменов для получения аттестата об окончании школы. Для получения аттестата необходимы минимум 24 балла. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны для поступления в любой вуз.

Экзамен из 25 заданий длится 3,5 часа (210 минут). Результаты экзамена станут известны участникам не позднее 15 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года начался 27 мая. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.