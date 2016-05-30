Москва, 30 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Brent на минувшей неделе отметила максимум на уровне 50,95, однако удержаться на достигнутом энергоносителю не удалось. При этом, вполне возможно, что на предстоящей неделе нефть продолжит нисходящую коррекцию, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Нефть

«Ключевым событием станет встреча ОПЕК, запланированная на 2 июня. Вряд ли этот саммит преподнесет какие-либо приятные сюрпризы. По риторике представителей ряда стран (Саудовской Аравии, Ирана) становится понятно, что они не готовы к снижению квот. Напротив, в текущих условиях борьба за долю рынка обостряется. Следовательно, ни о каком сокращении объемов добычи речи быть не может», — сказала Рогова.

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«Поэтому, как только появятся такие негативные, хоть и ожидаемые, итоги встречи, Brent будет способна ускорить падение. Первичной целью станет уровень 48,20 доллара за баррель, а в случае его прорыва можно будет ждать снижения в область 47,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, мировые цены на нефть снижаются на фоне дорожающего, благодаря комментариям главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, доллара. Так, по состоянию на 08.07 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,56% до $49,67 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41% до $49,13.