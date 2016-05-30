Москва, 30 мая, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе может возобновить ослабление. Ключевым драйвером динамики остаются цены на нефть. И, судя по ожидающимся итогам встречи стран — членов ОПЕК, со стороны Brent вряд ли стоит ждать роста. Естественно, что на этом фоне ослабление продемонстрирует и рубль, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Помимо этого, умеренное давление на рубль могут оказывать ожидания предстоящего 10 июня заседания ЦБ РФ. Есть и еще один негативный фактор, влияние которого может отмечаться в течение большей части июня. Речь идет о достаточно крупных выплатах по внешним займам, которые предстоят российским компаниям в июне (порядка 10 млрд долларов), что будет поддерживать спрос на валюту», — пояснила Рогова.

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«Таким образом, пара USD/RUB после пробоя выше уровня 67,00, который пока сдерживает рост, может нацелиться на движение к отметке 68,20 и, далее, к 69,00», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 мая Центробанк РФ увеличил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, евро подорожал на 1,0056 рубля до 73,8474 рубля. Доллар США поднялся по отношению к рублю на 83,51 копейки и составил 66,0413 рубля. Нефть подешевела на фоне укрепления американской валюты на 0,56% — до 49,67 доллара за баррель.