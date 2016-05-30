Москва, 30 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на заседании президиума Экономического совета 25 мая заявил, что для стимулирования экономики РФ необходимо привлечение иностранных инвестиций, а для этого требуется снижение геополитической напряженности, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношение России к санкциям

По мнению Кудрина, России необходимо снизить геополитическую напряженность, чтобы уйти от технологической отсталости и встроиться хотя бы на вторых ролях в международные технологические цепочки.

В своей заключительной речи на совете президент РФ Владимир Путин ответил бывшему вице-премьеру, что Россия не будет торговать суверенитетом: может быть, страна и отстала в чем-то, но у нее тысячелетняя история. Он также отметил, что конфликт начала не Россия.

Также Путин призвал не поддаваться на провокации и не увеличивать напряженность. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков от комментариев отказался, отметив, что это выступление Путина было непубличным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая Кудрин был назначен руководителем рабочей группы Экономического совета при президенте России по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост».

Кудрин выступает против стимулирования экономики из бюджета. Он видит вывод экономики из кризиса с последующим ростом в реформировании судебной и правоохранительной систем. Первоочередной задачей является снижение дефицита до 1% ВВП и снижение инфляции — до 4%.