Париж, 30 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Глава Министерства финансов Франции Мишель Сапен заявил 29 мая, что Франция «пойдет до конца» и добьется полной уплаты налогов от таких компаний, как Google и McDonald's, добавив, что и другим компаниям стоит ожидать внимания со стороны правоохранительных органов страны, сообщает Reuters.

Флаг Франции

«Мы пойдем до конца. Стоит ожидать и других расследований», — отметил Сапен.

С таким заявлением чиновник выступил в интервью информационному агентству, в рамках которого он исключил возможность достижения какой-либо сделки с американским поисковиком в отношении налогов.

Напомним, на прошлой неделе в офисах американской корпорации Google прошел обыск, в котором участвовали сотрудники полиции и представители Минюста страны. Следствие пыталось найти свидетельства ухода международной корпорацией от налогов.