Лондон, 30 мая, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Британский режиссер Сэм Мендес, снявший два фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, отказался снимать продолжение «бондианы», пишет The Guardian.

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На литературном фестивале в Хей-он-Уай в Уэльсе режиссер фильмов «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр» заявил, что «пришло время для кого-нибудь другого». Мендес отметил, что хочет снимать истории «с новыми персонажами».

Ранее от контракта на две ленты об агенте 007 отказался актер Дэниел Крэйг, снявшийся в этой роли в четырех последних фильмах кинофраншизы.

Крейг сыграл Бонда в фильмах «007: Спектр», «007: Координаты «Скайфолл», «Квант милосердия» и «Казино «Рояль». (2006). По мнению букмекеров, следующим агентом 007 может стать британский актер Том Хиддлстон.

В разные годы в роли Бонда снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.