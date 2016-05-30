Орландо, США, 30 мая, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В США первым кандидатом, официально выдвинутым от партии для участия в президентской гонке, стал экс-губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон, представляющий Либертарианскую партию, сообщает Associated Press.

twitter.comGovGaryJohnson Гэри Эрл Джонсон

Его избрали на общенациональном съезде партии в Орландо (штат Флорида) 29 мая. 63-летний кандидат прошел два тура голосования, набрав 49,5% и 55,8% голосов делегатов соответственно.

Комментируя свою победу, Джонсон отметил, что если победит на президентских выборах, то сведет к минимуму военные интервенции Вашингтона и его вмешательство во внутренние дела других государств. Кроме того, он намерен сократить бюджетные расходы, снизить налоги и расформировать федеральные министерства торговли и образования.

Если Джонсон наберет в ходе опросов общественного мнения по крайней мере 15% голосов, он сможет принять участие в дебатах кандидатов в президенты. Телеканал Fox News уточняет, что при низкой популярности кандидатов от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональда Трампа у избирателей Джонсон вполне может добиться неких успехов на выборах.

Напомним, сейчас Трамп фактически является единственным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, так как миллиардер уже заручился 1238 голосами выборщиков, при том что для выдвижения нужно всего 1237 голосов. Официально Трамп будет выдвинут единым кандидатом на съезде партии, который пройдет в конце июля.

В стане демократов Клинтон соревнуется с Берни Сандерсом. На сегодняшний день у Хиллари Клинтон имеются 2240 из 2383 голосов, необходимых для выдвижения, у Берни Сандерса — 1473 голоса.