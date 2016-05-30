Москва, 30 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий изменение системы регулирования рынка тепловой энергии, правительство РФ вносит в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Предлагается перейти от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

ИА REGNUM Госдума

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемый впервые, может быть утвержден ниже уровня цены «альтернативной котельной». В этом случае предельный уровень цены поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене «альтернативной котельной», — в соответствии с графиком, утверждаемым однократно без последующих изменений главой региона на срок не более 5 лет, а в случаях, установленных правительством РФ, — не более 10 лет.

Законопроектом предлагаются изменения в системе хозяйственных отношений в сфере теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения за обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым потребителем в соответствии с федеральными требованиями.

Планируется, что целевая модель будет внедряться поэтапно на территории отдельных поселений и городских округов, отнесенных к разным ценовым зонам теплоснабжения. При этом перечень ценовых зон теплоснабжения утверждается правительством, следует из документа. При внедрении целевой модели в ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переходный период.