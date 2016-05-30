Госдуме предлагают отказаться от госрегулирования тарифов в теплоснабжении
Москва, 30 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий изменение системы регулирования рынка тепловой энергии, правительство РФ вносит в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Предлагается перейти от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.
Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемый впервые, может быть утвержден ниже уровня цены «альтернативной котельной». В этом случае предельный уровень цены поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене «альтернативной котельной», — в соответствии с графиком, утверждаемым однократно без последующих изменений главой региона на срок не более 5 лет, а в случаях, установленных правительством РФ, — не более 10 лет.
Законопроектом предлагаются изменения в системе хозяйственных отношений в сфере теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения за обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым потребителем в соответствии с федеральными требованиями.
Планируется, что целевая модель будет внедряться поэтапно на территории отдельных поселений и городских округов, отнесенных к разным ценовым зонам теплоснабжения. При этом перечень ценовых зон теплоснабжения утверждается правительством, следует из документа. При внедрении целевой модели в ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переходный период.