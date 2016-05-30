Киев, 30 мая, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, 25 мая вернувшаяся на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным, заявила, что слова лидера ДНР Александра Захарченко о том, что её «шлёпнут», если она появится в Донбассе, это «ерунда». По её мнению, Захарченко выглядит смешно, и нет смысла реагировать на его заявления. Об этом Савченко сообщила в интервью ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Речь депутата

«Если он сказал именно так, то я скажу, что он выглядит смешно. Это ерунда», — сказала Савченко. Она сказала, что могла бы посмеяться вместе с Захарченко над его же словами. На них вообще нет смысла реагировать.

«Если бы он здесь стоял и «шлепал», я бы реагировала. Меня это не волнует», — сказала она. Савченко также отметила, что не очень верит, что Захарченко мог угрожать ей. СМИ могли исказить его слова.

«Пока я не услышу, как человек сказал, я не поверю», — заявила она.

Ранее Захарченко заявил, что переговоры именно с Савченко о военнопленных вести будет невозможно. «Если Савченко сюда приедет, сразу мой маленький совет: выходит на линию фронта, мы ее шлепнем, честно», — сказал он.