Абакан, 30 мая, 2016, 06:40 — ИА Регнум. В Хакасии в 2015 году по товарному и промышленному рыболовству общий объем производства и добычи рыбы составил 1 329 тонн, что на 17% больше, чем в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, эти данные глава Хакасии Виктор Зимин озвучил на совещании, на котором обсудили вопросы развития рыбоводческой отрасли республики.

Георг Флегель. Рыба. Фрагмент 1637

В настоящее время на территории региона находятся 147 прудов, 50 из них пригодны для производства рыбы. «За последние пять лет для развития товарного и промышленного рыбоводства в республике сделано много. Приведены в порядок водоемы. Закуплен рыбопосадочный материал. Республика вложила в отрасль более 40 миллионов рублей в виде субсидий предпринимателям. В прошлом году по товарному и промышленному рыболовству общий объем производства и добычи рыбы составил 1 329 тонн, что на 17% больше 2014 года. Это неплохой результат», — отметил глава региона.

Однако, по его словам, Хакасия могла бы добывать до 5 тысяч тонн рыбы в год, если бы региону «не ставили палки в колеса». «И могла бы ее не только добывать, но и перерабатывать. К сожалению, пока не прошел законопроект, разработанный Верховным советом, который был призван снять имеющиеся противоречия с федеральным законодательством. В результате мы недополучаем тонны свежей рыбы», — сказал Виктор Зимин. По его словам, необходимо «извлечь уроки и вновь объединить усилия, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение этой проблемы».

Также участники совещания обсудили проблему браконьерства. По информации рыбоводов Хакасии, на прилавках рынков и магазинов республики продается очень много рыбы, которую выловили незаконно. Начальник отдела рыбнадзора Хакасии Николай Кислов рассказал, что в Хакасии не хватает инспекторов, поэтому они не успевают отслеживать все водоемы. Глава республики дал поручение профильному министерству проработать вопрос усиления данной службы.

Администрациям рынков и главам муниципальных образований дано поручение навести порядок в торговых точках: «Чтобы торговать могли только добросовестные продавцы рыбы».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале текущего года в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что рыбаки и рыбоводы готовятся к созданию ассоциации. По мнению чиновников Минсельхозпрода, среди плюсов создания такой структуры — разработка региональной программы поддержки подобных объединений, а это, в свою очередь, подразумевает финансирование программы из местного, а затем и федерального бюджета.

Однако как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 мая, в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, пока в Хакасии ассоциация рыбаков и рыбоводов не создана. Потенциальные участники ассоциации пока не приняли решение о ее создании, пояснили в министерстве.