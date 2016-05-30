Третий кандидат на пост главы США: Гэри Джонсон от Либертарианской партии
Вашингтон, 30 мая, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Бывший губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон стал официальным кандидатом на пост президента США от Либертарианской партии. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает Fox News.
Джонсон набрал во время съезда партии 55,8% голосов. Другие пять противников экс-губернатора, претендующего на пост главы государства, распределили оставшиеся голоса между собой. Известно также, что кандидатом на пост вице-президента стал бывший губернатор штата МассачусетсУильям Уэлд.
Съезд партии проводился в воскресенье, 29 мая, в Орланде (штат Флорида). Так, в первом туре 63-летний Джонсон набрал 49,5%. Во втором туре партийного голосования за Гэри Джонсона проголосовали 55,8% избирателей. Джонсон обошел основателя журнала Libertarian Republic Остиа Петерсо и основателя компании-разработчика антивирусной защиты McAfee Джона Макафи.
Джонсон как кандидат в президенты пообещал, что если зайдет пост главы США, то на выборах 8 ноября сведет к минимуму вооруженные вмешательства США во внутренние дела других государств. Также известно, что команда Джонсона работает и над рядом других социальных вопросов: сокращение расходов, снижение налогов, расформирование федеральных министерств торговли и образования, налоговой службы.
Как отмечает издание, безусловно, шансы на победу партии Гэри Джонсона как кандидата Либертарианской партии весьма скромны. Однако в этому году, учитывая низкий уровень популярности кандидатов от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, у Джонсона есть неплохие перспективы.