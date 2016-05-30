Вашингтон, 30 мая, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Бывший губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон стал официальным кандидатом на пост президента США от Либертарианской партии. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает Fox News.

thecannabist.com Гэри Джонсон

Джонсон набрал во время съезда партии 55,8% голосов. Другие пять противников экс-губернатора, претендующего на пост главы государства, распределили оставшиеся голоса между собой. Известно также, что кандидатом на пост вице-президента стал бывший губернатор штата МассачусетсУильям Уэлд.

Съезд партии проводился в воскресенье, 29 мая, в Орланде (штат Флорида). Так, в первом туре 63-летний Джонсон набрал 49,5%. Во втором туре партийного голосования за Гэри Джонсона проголосовали 55,8% избирателей. Джонсон обошел основателя журнала Libertarian Republic Остиа Петерсо и основателя компании-разработчика антивирусной защиты McAfee Джона Макафи.

Джонсон как кандидат в президенты пообещал, что если зайдет пост главы США, то на выборах 8 ноября сведет к минимуму вооруженные вмешательства США во внутренние дела других государств. Также известно, что команда Джонсона работает и над рядом других социальных вопросов: сокращение расходов, снижение налогов, расформирование федеральных министерств торговли и образования, налоговой службы.

Как отмечает издание, безусловно, шансы на победу партии Гэри Джонсона как кандидата Либертарианской партии весьма скромны. Однако в этому году, учитывая низкий уровень популярности кандидатов от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, у Джонсона есть неплохие перспективы.