Нанкин, Китай, 30 мая, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Кардиохирурги Первой детской больницы Нанкина провели уникальную операцию по устранению дефекта межжелудочковой перегородки. Впервые в мировой практике дефект был устранен без операции на открытом сердце.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале». 1888

В начале 2016 г. у новорожденной девочки был диагностирован врожденный порок сердца. Врачи Первой детской больницы Нанкина отказались от идеи проводить операцию на открытом сердце из-за высокого риска. Врачам удалось установить запирающее устройство в стенку между желудочками сердца пациентки с помощью прокола и ультразвука, пишет «Наньцзао жибао».

Операция была проведена 5 мая, однако врачи не спешили сообщать о ней журналистам из-за высокой степени возникновения осложнений при восстановлении ребенка после операции. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, девочка идет на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце 2015 г. китайским врачам удалось провести уникальную операцию по пересадке сердца. В Фучжоу провели успешную пересадку сердца спустя 7 часов после извлечения органа из тела донора. Уникальность операции объясняется тем, что до этого в медицинской практике считалось, что сердце донора невозможно запустить спустя 6 часов после остановки.