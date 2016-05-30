Барнаул, 30 мая, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Амбициозную цель поставили перед собой конструкторы Алтайского моторного завода. Они намерены заместить импорт в создании двигателей для сельскохозяйственных машин, — сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

«Вести-Алтай» «Алтайский моторный завод» стал вровень с «Мерседесом»

Сейчас на предприятии готовят к отправке в Санкт-Петербург два опытных образца. Самых мощных за историю завода. Если испытания пройдут успешно, алтайские моторы запустят в серийное производство.

По данным программы «Вести», 3,5 миллионов моторов сошло с конвейера на этом заводе за 60-летнюю историю. Но эти двигатели, говорят здесь, венец творения алтайских конструкторов. Необычайная мощность — 428 лошадиных сил, и рекордно низкий расход топлива — их главные особенности. Разработкой алтайских конструкторов уже заинтересовались на Петербургском тракторном заводе. В ближайшие дни опытные образцы отправятся в северную столицу. Если все испытания пройдут успешно — двигатели запустят в серийной производство.

«Именно такой уровень формировки есть у современных двигателей ярославского моторного завода, но те двигатели больше автомобильные. А этот двигатель — разработан для трактора. И двигателей именно для тракторов и комбайнов — их не так уж и много. Может, Алтайский моторный завод в единственном числе», — пояснил ведущий инженер-конструктор специального конструкторского бюро Алтайского моторного завода Алексей Любимов.

С Петербургским тракторным заводом алтайских конструкторов связывают давняя дружба и совместное производство. Так, в 2013 году на Алтае наладили выпуск «Кировцев». Тракторы последнего поколения на треть — из запчастей местной сборки. Конструкторы моторного завода убеждены — импортозамещение в Алтайском крае — не далекие планы, а реальное производство. В качестве доказательств с гордостью демонстрируют обновленный мотор. До сих пор безальтернативным вариантом для верхнего сегмента энергонасыщенных тракторов были моторы компании «Мерседес».

«Если сравнивать с импортными аналогами, то наш двигатель — в четыре раза меньше. При тех же характеристиках, что очень важно. По мощности, крутящему моменту и расходу топлива», — отмечает начальник отдела маркетинга Алтайского моторного завода Денис Лисих.

Трактор, оснащенный мощным алтайским двигателем, аграриям представят на Всероссийском аграрном форуме «День поля», который пройдет в Павловском районе Алтайского края в середине июля.

«Кстати, отмечают организаторы, спрос на отечественную сельхозтехнику за последние годы вырос в два раза. Конструкторы моторного завода этому только рады. Ведь мощности предприятия позволяют выпускать почти 20 тысяч двигателей ежегодно. Главное, был бы спрос», — резюмируют алтайские тележурналисты.