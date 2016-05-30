Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2016, 06:17 — ИА Регнум. На камчатке действуют два лесных пожара — один вблизи села Тигиль уже локализован на площади в 640 га, а вот второй — в 20 км от села Мильково, еще продолжает продвижение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КГАУ «Охрана камчатских лесов», площадь последнего возгорания уже превысила 350 га.

Greg Clarke Лесной пожар

По словам специалистов, в Мильковском районе в основном горит трава и березы. На тушении задействованы десятки людей и несколько единиц техники. Вертолет накануне выбросил на очаг более 100 тонн воды. Тушение продолжается.

Тем временем в МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в другом районе Камчатки — Быстринском, объявлен особый противопожарный режим, при котором людям запрещено посещать лес и разводить костры. Специалисты опасаются масштабных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Тигиль Тигильского района Камчатки накануне локализован лесной пожар, который всего несколько километров не дошел до населенного пункта.

Возникновению и распространению природных пожаров на Камчатке способствует сухая и ветреная погода, которая держится уже несколько недель. По словам специалистов местного метеоцентра, 31 мая к берегам полуострова должен подойти циклон, вместе с которым ожидаются и дожди. Специалисты надеются, что он позволит немного снизить опасность возникновения пожаров.