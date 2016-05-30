Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2016, 05:56 — ИА Регнум. На Камчатке начали полеты самолеты авиакомпании «Россия», которые призваны ликвидировать дефицит мест на рейсах в Москву после ухода с рынка компании «Трансаэро». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном аэропорту региона, «Россия» летает на полуостров с 28 мая.

rossiya-airlines.com Авиакомпания «Россия»

Сейчас компания направляет на Камчатку из московского «Внуково» Boing-777−200. Предполагается, что рейсы будут выполняться пять раз в неделю. Причем, учитывая, что «Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот», на пассажиров распространяются и общие бонусные программы.

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«Россия» будет летать на Камчатку до октября, то есть в пиковый сезон летних отпусков у жителей полуострова не должно возникнуть проблем с полетами до Москвы и обратно. Они, как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы возникли после ухода с рынка компании «Трансаэро». Единственный оставшийся перевозчик — «Аэрофлот», не мог закрыть всю потребность местного населения, и тогда власти Камчатки начали вести переговоры с другими перевозчиками, чтобы восполнить дефицит.