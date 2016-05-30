Пекин, 30 мая, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на сайте Китайской валютной торговой системы, центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки в 6,5784 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зафиксирован в феврале 2011 г.

cambioeuroyuan.org Юань

27 мая Народный банк КНР разместил на межбанковском рынке $14,5 млрд с целью поддержания уровня ликвидности. Ранее главный финансовый регулятор страны неоднократно заявлял о необходимости государственной поддержки стабильного курса юаня, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, серьезное снижение курса юаня было зафиксировано 25 мая. Тогда национальная валюта КНР ослабла сразу на 225 базовых пунктов. Как сообщили в Народном банке Китая, причин для беспокойства нет.