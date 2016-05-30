Киев, 30 мая, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Украинская военнослужащая и депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова на любую профессию. Об этом лётчица сказала в эфире телеканала «1 + 1» в воскресенье, 29 мая.

theins.ru Савченко

По словам Савченко, она готова стать и президентом, и монтажником-высотником, и уборщицей, и вообще, кем угодно, лишь бы приносить пользу стране. При этом военнослужащая отметила, что до сих пор остается офицером.

«Я не хочу просто быть Президентом ради того, чтобы там быть … Если я там смогу быть для Украины, я там буду. Если же я там буду для себя, мне это не нужно», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко вернулась на Украину на президентском самолете. 27 мая украинская военнослужащая, приговоренная в России к 22 годам заключения по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, сказала, что если понадобится, то может стать главой Украины.

Напомним, что в среду, 25 мая, состоялся обмен Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных в Киеве. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко после того, как с соответствующей просьбой к главе РФ обратились родственники погибших в Донбассе журналистов.