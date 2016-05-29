Дамаск, 30 мая, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Из-за провала межсирийских переговоров в Женеве главный представитель сирийского Высшего комитета по переговорам оппозиции (ВКП) Мохаммад Аллуш сообщил о своем намерении уйти в отставку. Об этом сегодня, 30 мая, пишет британское агентство Reuters.

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Как заявил Аллуш, он объявил о выходе из состава ВКП и второй раз подал прошение об уходе с поста главного переговорщика от имени делегации. По словам представителя сирийского Высшего комитета по переговорам оппозиции, он намерен уйти в отставку в знак протеста против позиции международного сообщества.

«В знак протеста против нежелания международного сообщества почувствовать важность крови сирийского народа, который продолжает страдать от действий режима и его союзников», — объяснил Аллуш.

Также он обратил внимание на то, что третий этап переговоров стал безрезультатным, и международное сообщество не решило, как должно быть сформировано переходное правительство. Кроме того, главный переговорщик ВКП призвал все силы отрядов Свободной сирийской армии, революционные отряды и все политические силы объединиться.

Напомним, что третий раунд межсирийских переговоров закончился 28 апреля. Важно отметить, что еще 17 апреля представители ВКП решили взять «паузу» в диалоге, чтобы попытаться навязать правительственной делегации Сирии, а также Стаффану де Мистуре, специальному посланнику генсека ООН по САР, свои условия. Ранее было запланировано, что переговоры продлятся во второй половине июня.