Москва, 30 мая, 2016, 01:21 — ИА Регнум.



Байкал

Выдача украинской военной преступницы Савченко для её освобождения и прославления на Украине, анонс либеральной программы Кудрина, альтернативной либеральной программе Медведева, публичный отказ Медведева обсуждать по существу проблему маленьких пенсий и одновременное его признание в том, что половина государственных программ, реализуемых под его руководством, неэффективны, — затмили, кажется, даже то, что затмить нельзя.

А приглядеться стоит, ибо, с одной стороны, происходящее говорит о возможной трагедии Якутии и Байкала, гораздо большей, чем об этом предупреждали профессиональные «зелёные». Но они молчат, как рыба об лёд. А с другой стороны — происходящее поднимает на смех барабанный бой и громкие приветствия по адресу евразийской интеграции. Опять тишина — как рыба об лёд.

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В Якутии приняли закон, разрешающий не тушить пожары в 86% лесов республики. 86% лесов Якутии — это 19,2% лесного фонда России

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Криминальная битва на Хованском кладбище в Москве обнажила проблемы в сфере ритуальных услуг, и чиновники в регионах — словно впервые — начинают постигать «тайны» теневого похоронного бизнеса. Никто не решается назвать даже приблизительный оборот похоронного рынка, предлагая это сделать самостоятельно простым умножением количества умерших на средние затраты на похороны. В Алтайском крае эта цифра, к примеру, превысила 600 млн рублей. При этом, по данным региональной налоговой, в 2015 году от 230 предприятий, которые по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности занимаются организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг в Алтайском крае, поступило всего 15 млн 677 тыс. рублей (!). Причём примерно 10 млн рублей из них приходятся на три похоронные фирмы, остальные заплатили в совокупности 5,6 млн рублей.

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Конечно, визит Медведева в Крым был ярок и громок, громки и туристические информационные атаки на Крым, но никто во власти так и не признал, что жизнь берёт своё, и не начал ответственного разговора о том, как должен развиваться российский Крым, если, как говорит Медведев, «денег нет», а «блеск» придать ему хочется.

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Медведев призвал вернуть здравницам Крыма былой «блеск»

Тем временем главы регионов Приволжья обнародовали свои декларации. По итогам года — назло кризису и падению реальных доходов у населения — заработок глав увеличился более чем у половины регионов. Самые большие зарплаты — у главы Башкирии Рустэма Хамитова, руководителя Татарии — Рустама Минниханова, пензенского губернатора Ивана Белозерова.

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«Мозговой штурм» регионального начальства породил серьёзные научные задачи: как, например, застроить старый и тихий центр города, не изгнав его жителей в тундру?

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Или как руководить промышленностью, продавать уголь и выписывать капитанам промышленности премии, если зарплаты нет? Наверное, надо повысить капитанов в подполковники.

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Наконец, гениальное открытие совершил глава Владимира и поделился им с человечеством. Теперь во Владимир не зарастёт народная тропа — толпа последователей и поклонников гениальности должна наполнить дороги в новый Рим.

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