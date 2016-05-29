Цветущий Урал: тенистые аллеи и фонтан до небес
Екатеринбург, 29 мая, 2016, 22:42 — ИА Регнум. В Свердловской области лето, как правило, малоснежное. Зато последние дни мая, в основном, радуют свердловчан тёплой и даже жаркой погодой. Майская жара стоит на Среднем Урале и в этом году, но уже в начале июня синоптики обещают похолодание…
Александр Комаров ИА REGNUM
Хорошо прогуляться с утра по аллее возле дома
Александр Комаров ИА REGNUM
Непросто выбраться из дома. Почти месяц назад возле крыльца срезали старый асфальт. Скоро уложат новый, а пока гуляем по щебёнке.
Александр Комаров ИА REGNUM
Хорошо прогуляться с утра по аллее возле дома
Александр Комаров ИА REGNUM
Боярышник в цвету. На заднем плане — детский сад
Александр Комаров ИА REGNUM
Закрывая небо
Александр Комаров ИА REGNUM
Сплошь одуванчики
Александр Комаров ИА REGNUM
Убегает вдаль
Александр Комаров ИА REGNUM
Первоуральск. Улица Папанинцев
Александр Комаров ИА REGNUM
Первоуральск. Улица Ватутина
Александр Комаров ИА REGNUM
Екатеринбург. Площадь 1905 года. Справа — здание администрации города и городской думы
Александр Комаров ИА REGNUM
Екатеринбург. Улица Селькоровская
Александр Комаров ИА REGNUM
Екатеринбург. Дендропарк
Александр Комаров ИА REGNUM
Тюльпаны высажены в ряд
Александр Комаров ИА REGNUM
Фонтан до небес
Александр Комаров ИА REGNUM
Екатеринбург. Улица Добролюбова. За забором справа находится здание уральского полпредства
Александр Комаров ИА REGNUM
Взяла и уснула в миске с водой. Жарко
Александр Комаров ИА REGNUM
Здесь что-то вырастет
Александр Комаров ИА REGNUM
Весна и голуби. Один вот из них. Позирует и ждёт, когда насыплю ему семечек
Александр Комаров ИА REGNUM
Цветущая сирень
Александр Комаров ИА REGNUM
Шиповник. В самом расцвете
Александр Комаров ИА REGNUM
День закончился