Екатеринбург, 29 мая, 2016, 22:42 — ИА Регнум. В Свердловской области лето, как правило, малоснежное. Зато последние дни мая, в основном, радуют свердловчан тёплой и даже жаркой погодой. Майская жара стоит на Среднем Урале и в этом году, но уже в начале июня синоптики обещают похолодание…

Александр Комаров ИА REGNUM Хорошо прогуляться с утра по аллее возле дома

Александр Комаров ИА REGNUM Непросто выбраться из дома. Почти месяц назад возле крыльца срезали старый асфальт. Скоро уложат новый, а пока гуляем по щебёнке.

Александр Комаров ИА REGNUM Хорошо прогуляться с утра по аллее возле дома

Александр Комаров ИА REGNUM Боярышник в цвету. На заднем плане — детский сад

Александр Комаров ИА REGNUM Закрывая небо

Александр Комаров ИА REGNUM Сплошь одуванчики

Александр Комаров ИА REGNUM Убегает вдаль

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. Улица Папанинцев

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. Улица Ватутина

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Площадь 1905 года. Справа — здание администрации города и городской думы

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Улица Селькоровская

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Дендропарк

Александр Комаров ИА REGNUM Тюльпаны высажены в ряд

Александр Комаров ИА REGNUM Фонтан до небес

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Улица Добролюбова. За забором справа находится здание уральского полпредства

Александр Комаров ИА REGNUM Взяла и уснула в миске с водой. Жарко

Александр Комаров ИА REGNUM Здесь что-то вырастет

Александр Комаров ИА REGNUM Весна и голуби. Один вот из них. Позирует и ждёт, когда насыплю ему семечек

Александр Комаров ИА REGNUM Цветущая сирень

Александр Комаров ИА REGNUM Шиповник. В самом расцвете