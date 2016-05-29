ФК «Цюрих» выиграл Кубок Швейцарии
Берн, 29 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Цюрих» переиграл «Лугано» (Лугано) в финальном матче Кубка Швейцарии. Встреча, прошедшая 29-го мая в Цюрихе, завершилась со счетом 1:0.
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Кубок Швейцарии
Героем встречи стал сенегальский полузащитник Сангоне Сарр, забивший единственный гол на 40-й минуте.
Отметим, что российский нападающий ФК «Цюрих» Александр Кержаков провел на поле все 90 минут встречи, но результативными действиями не отметился.
Кубок Швейцарии. Финал
«Лугано» (Лугано) — «Цюрих» (Цюрих) — 0:1 (0:1).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 г. ФК «Цюрих» арендовал 33-летнего футболиста Александра Кержакова у «Зенита» (Санкт-Петербург) до конца сезона.