Берн, 29 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Цюрих» переиграл «Лугано» (Лугано) в финальном матче Кубка Швейцарии. Встреча, прошедшая 29-го мая в Цюрихе, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал сенегальский полузащитник Сангоне Сарр, забивший единственный гол на 40-й минуте.

Отметим, что российский нападающий ФК «Цюрих» Александр Кержаков провел на поле все 90 минут встречи, но результативными действиями не отметился.

Кубок Швейцарии. Финал

«Лугано» (Лугано) — «Цюрих» (Цюрих) — 0:1 (0:1).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 г. ФК «Цюрих» арендовал 33-летнего футболиста Александра Кержакова у «Зенита» (Санкт-Петербург) до конца сезона.