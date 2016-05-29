Латвия обнаружила у своих границ самолеты России
Рига, 29 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) сообщили об обнаружении четырех самолетов ВВС России в небе над Балтийским морем. Об этом передает в воскресенье, 29 мая, издание Mixnews.lv.
Nick Savchenko
Самолёты Су-27
«Два самолета Су-27 и два Ан-26 идентифицированы 29 мая над нейтральными водами Балтийского моря, — говорится в сообщении НВС. — Близ территориальных вод Латвии».
Власти России пока не комментировали данную информацию.
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