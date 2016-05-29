Москва, 29 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, автомобиль которого был использован во время гонки со стражами порядка в Москве, задержали при помощи бойцов ОМОНа. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Keith Allison Задержание

Собеседник агентства уточнил, что молодой человек до прибытия сотрудников ОМОНа прятался в одной из элитных медклиник и отказывался выходить к стражам порядка.

«После того, как они (бойцы ОМОНа) вошли внутрь, молодой человек сдался и вышел», — рассказал источник.

При этом собеседник агентства добавил, что никаких силовых действий сотрудникам ОМОНа совершать не пришлось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гагаринский суд Москвы 28 мая арестовал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова на 15 суток.

Молодой человек был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

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