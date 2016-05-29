Москва, 29 мая, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри провели телефонные переговоры, посвященные оценке текущей ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри и Сирия

«Главы внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение ситуации в Сирии и российских предложений о проведении совместных операций против действующих там террористических группировок и прочих незаконных вооруженных формирований, не соблюдающих режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

При этом, глава МИД РФ в очередной раз акцентировал внимание американской стороны на необходимость перекрыть сирийско-турецкую границу. Лавров также напомнил об обещании властей США об «отмежевании отрядов связанной с США сирийской оппозиции от террористов из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ)».

Отметим, что телефонный разговор главы МИД РФ с Госсекретарем США состоялся по инициативе американской стороны.

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